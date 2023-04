Dybala invita Totti a cena: a tavola c'è la numero 10

L'invito è partito direttamente dallo Stadio Olimpico. «Mi farebbe piacere andare a cena con Totti o prendere un caffè insieme, per parlare un po'. So quello che significa per la gente». Firmato Paulo Dybala.

Che al termine di Roma-Feyenoord, nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria, ha voluto rivolgere un pensiero all'ex capitano della Roma. I due si conoscono, avendo anche giocato contro in diversi Roma-Juventus: «Ci ho parlato alcune volte, ma non l'ho ancora visto qua a Roma».

L'invito è arrivato a destinazione, accolto da Totti con un sorriso e prontamente ricambiato. Questo incontro si farà a breve, lontano da occhi indiscreti. E chissà che non possa essere l'occasione per Dybala di chiedere personalmente la maglia numero 10 al suo ultimo proprietario. L'estate scorsa Totti era stato molto chiaro: «Se lui la vuole gliela lascio volentieri». Ma alla prima stagione nella Capitale, la Joya aveva evitato il peso di una responsabilità così grande.

In attesa dell'incontro, la Joya ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria insieme ai compagni seguendo il programma di gestione preventiva dell'infortunio alla coscia destra. Oggi è il giorno degli esami strumentali sui muscoli di Wijnaldum e Smalling. L'olandese è stato sostituito dopo 20 minuti per un problema al flessore della coscia sinistra, lo stesso problema accusato anche dal difensore inglese. Entrambi sono in forte dubbio per la sfida in programma lunedì sera contro i nerazzurri di Gasperini, così come sembra probabile un turno di riposo per Dybala.

Intanto cresce l'attesa per la doppia sfida contro il Leverkusen. La BayArena è andata sold out in 3 ore. Mentre per la sfida del prossimo 11 maggio all'Olimpico viaggia spedita la prevendita con oltre 20 mila biglietti già staccati.

(La Repubblica)