Dybala guida l'assalto

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala si è allenato con il gruppo ed è pronto a partire titolare nella gara di domani. Al Fulvio Bernardini ieri è andata in scena la prima vera seduta in vista della sfida contro il Feyenoord, e l'attaccante argentino ha svolto parte del lavoro con il gruppo. Un sospiro di sollievo per i giallorossi, che avevano visto fermarsi la "Joya" proprio nella gara d'andata, quando chiese il cambio in seguito a un fastidio all'adduttore. Un recupero fondamentale per Mourinho, che ritrova così il suo miglior marcatore in campionato (11 gol realizzati) ed Europa League (3, insieme a Belotti e Pellegrini). Il tecnico portoghese dopo la vittoria con l'Udinese di domenica scorsa si era mostrato ottimista e il test di ieri ha confermato le sensazioni positive: Paulo è pronto a partire dal primo minuto e guida così la Roma alla rimonta in uno Stadio Olimpico che potrà contare su più di 60mila tifosi. Su Dybala tiene scacco anche la sua situazione contrattuale: l'argentino ha infatti firmato con la Roma fino al 2025, con una clausola rescissoria valida solamente per club esteri - i giallorossi avrebbero comunque la possibilità di rinegoziare con il calciatore il contratto prima di lasciarlo partire. In questi giorni l'agente dell'argentino, Jorge Antun, si trova a Roma, ma non è previsto un incontro con Tiago Pinto. La sua presenza nella capitale sarebbe infatti legata a questioni finanziare legate agli sponsor del calciatore. L'appuntamento tra Antun e la società ci sarà infatti solamente a fine stagione, quando le due parti si incontreranno per decidere, in base ai risultati, se rimuovere o meno la clausola. Nel frattempo al Fulvio Bernardini si continua a lavorare in vista della gara di domani: Mourinho, visti i numerosi impegni ravvicinati sta gestendo la squadra al meglio, dividendo la rosa in gruppi che si alternano tra sedute in palestra e allenamenti più incentrati sulla tattica. Il tecnico avrà tutta la rosa a disposizione al di fuori di Karsdorp, non preoccupano infatti le condizioni di Wijnaldum e Cristante: il primo - sostituto sul momentaneo 2-0 con l'Udinese - ha riportato solamente una contusione, mentre l'ex Atalanta sarà regolarmente a disposizione di Mourinho dopo aver stretto i denti rimanendo in campo con un caschetto la scorsa domenica. Oggi al Fulvio Bernardini, alle ore 11 andrà in scena la rifinitura, seduta nella quale il tecnico deciderà chi saranno gli undici che scenderanno in campo dall'inizio contro il Feyenoord. I primi quindi minuti saranno aperti ai giornalisti presenti, mentre due ore dopo, alle 13.30, ci sarà la conferenza stampa dello Special One, che sarà accompagnato da Bryan Cristante. Designato inoltre il fischietto della gara: l'arbitro sarà l'inglese Anthony Taylor, con il quale la Roma non ha mai vinto, nei tre precedenti infatti i giallorossi hanno pareggiato una volta (contro l'Ajax nella stagione 2020/21) e sono usciti sconfitti nelle restanti due (col Lione nel 2016/17 3 col Viktoria Plzen nel 2018/19).