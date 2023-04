Dybala, gioielli da superstar. La Roma decisa: resta con noi

Il tramonto e gli infortuni sembrano alle spalle. Paulo Dybala ha dovuto oscillare dal "fenomenale" al "troppo fragile", ma la Roma ha creduto in lui e adesso ne gode i frutti. L'argentino sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e coincide con un benessere psicologico che l'ambiente romanista gli ha regalato. La società giallorossa ovviamente vuole blindarlo, cancellando la clausola da 12 milioni per l'estero. Per farlo, bisognerà portare il suo ingaggio da 4,5 milioni a 6 a stagione, anche se l'ultima parola spetterà al calciatore. Ogni giorno che passa, però, la voglia di restare di Dybala cresce sempre di più, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League a fine stagione. "Ma certo, Paulo resta con noi", le parole di Tiago Pinto a un gruppo d bambini a caccia di autografi e conferme sul futuro della 'Joya'. Anche l'agente del trequartista, Jorge Antun, si è esposto pubblicamente: "Vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma". Nella Capitale Dybala ha scoperto una passione per il calcio che ha un sapore argentino, perciò questo potrebbe essere il cerchio per chiudere una carriera ai massimi livelli.

(gasport)