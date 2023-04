Dybala fa ancora un passo verso il Feyenoord

Il percorso è esattamente lo stesso che Paulo Dybala ha fatto prima della partita di ritorno contro il Salisburgo. (...) Contro il Feyenoord, all'andata, l'argentino è uscito dal campo ancor prima di Sali-sburgo: dopo soli 25 minuti. Sembrava impossibile recuperarlo in così poco tempo e invece, come per Abraham, le speranze sono cresciute giorno dopo giorno. L'inglese, uscito per un infortunio alla spalla, ha addirittura giocato nel finale di partita e segnato contro l'Udinese, domenica sera. Dybala, invece, ieri ha svolto l'allenamento in parte in gruppo e in parte da solo. Oggi la verifica definitiva ma si può già dire che, almeno in panchina, contro gli olandesi ci sarà. In realtà è più facile che, una volta convocato, Mourinho decida di schierarlo dal primo minuto per due motivi: c'è l'1-0 dell'andata da recuperare e la Roma deve partire forte; usarlo come riserva, mandandolo in campo dalla panchina, è particolarmente rischioso in una partita che può anche finire ai supplementari. (...)

(corsera)