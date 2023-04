Dybala e la Roma, legame di cuore

Paulo Dybala nella Roma ha trovato la fiducia e l'autostima perduta alla Juventus. L'argentino è icona e orgoglio del popolo giallorosso. Non chiedeva altro, quando in estate ha deciso di cedere al pressing di José Mourinho e di firmare il contratto. Per questo si avvicina il giorno in cui la 'Joya' annuncerà di voler rimanere almeno per un'altra stagione nella Capitale, possibilmente in Champions League, senza usufruire della clausola che gli consentirebbe di trasferirsi all'estero per soli 12 milioni. Dopo i rinnovi di Nemanja Matic e Chris Smalling e le dichiarazioni di Mourinho, che ha fatto intendere di voler prolungare il soggiorno a Trigoria, Dybala non ha alcuna intenzione di modificare la rotta a pochi mesi dal decollo."Dybala resta, dove volete che vada?", la conferma del general manager Tiago Pinto ad alcuni tifosi presenti all'uscita del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La Roma vuole eliminare la clausola rescissoria ed è pronta ad aumentare lo stipendio al classe '93, rendendolo il più pagato della rosa.

(corsport)