Dybala e il Milan: “A lavoro per esserci”

Dopo giorni di bollettini medici nefasti, ieri a Trigoria si è rivisto il sole. Oltre a quello estivo della capitale, le buone notizie per José Mourinho sono arrivate da Wijnaldum e Dybala. L’olandese è tornato ad allenarsi in campo ad una settimana dall’infortunio al flessore subito contro il Feyenoord. (...) Dybala intanto prosegue il lavoro di prevenzione e recupero dal doppio infortunio alla coscia destra e caviglia sinistra. La risonanza a cui si è sottoposto ieri ha escluso lesioni, confermando solamente la forte distorsione alla caviglia. “Controlli positivi, lavoro per essere pronto al 100% il più presto possibile” è stato il messaggio dell’argentino su Instagram. Chi non ci sarà contro i rossoneri è Llorente. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il che vuol dire almeno due settimane di stop. Si lavorerà per averlo contro il Leverkusen, quando si spera possa tornare anche Smalling. (...)

(La Repubblica)