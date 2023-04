Dybala e Abraham, ko non gravi: Mou potrebbe averli col Feyenoord

Sembrano meno gravi del previsto le condizioni di Dybala e Abraham, usciti per infortunio nel match contro il Feyenoord. Dopo il pessimismo dell'immediato postpartita, si respira cauto ottimismo per averli a disposizione per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì prossimo.

Tra oggi e domani la 'Joya' si dovrebbe sottoporre a una risonanza magnetica all'adduttore, ma i primi esami non hanno evidenziato lesioni muscolari. L'argentino salterà sicuramente Roma-Udinese, ma potrebbe tornare in campo contro il Feyenoord. Un tentativo sarà fatto anche per Abraham, il quale ha riportato una lussazione alla spalla destra.

Per la gara di domenica contro i friulani, Mourinho sarà costretto a schierare Belotti come centravanti e sulla trequarti dovrebbero esserci El Shaarawy e Pellegrini, il quale deve riscattare il rigore sbagliato in Europa League.

Intanto la Roma si è mossa per chiudere l'acquisto di Aouar: la società e l'agente del calciatore hanno preferito non confermare l'accordo - 5 anni do contratto a 2,8 milioni netti più bonus - ma gli indizi affinché possa essere lui il primo rinforzo ci sono tutti.

(corsera)