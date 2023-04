Dybala e Abraham, cauto ottimismo sul recupero

Un cauto ottimismo trapela da Trigoria sulle condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham. Lo spavento iniziale si è trasformato nella speranza di averli a disposizione già per il ritorno contro il Feyenoord. L'argentino ha avvertito un problema all'adduttore destro, ma non dovrebbe trattarsi di una lesione, bensì di un semplice fastidio da monitorare nei prossimi giorni. La 'Joya' potrebbe quindi essersi fermata in tempo e tra oggi e domani sosterrà gli esami strumentali.

L'inglese sta decisamente meglio e vorrebbe già giocare contro l'Udinese nonostante la lussazione alla spalla destra: tutto dipenderà dagli accertamenti e dalle sue sensazioni, ma potrebbe anche andare in panchina.

Ancora out Rick Karsdorp, alle prese con il recupero dall'intervento al menisco e con uno scivolone social. Il terzino si trova attualmente in vacanza con la famiglia, ma i tifosi non hanno particolarmente apprezzato le foto della sua partenza mentre la Roma stava soffrendo in campo contro il Feyenoord.

(corsport)