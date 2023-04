Dybala: «Controlli positivi, lavoro per esserci al più presto»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Nessuna lesione per Dybala. Ieri il calciatore argentino, reduce dall'infortunio causato dall'intervento di Palomino lunedì scorso al Gewiss Stadium, ha svolto gli esami strumentali, i quali non hanno evidenziato lesioni alla caviglia sinistra, confermando tuttavia il quadro distorsivo e contusivo. Il campione del mondo ha voluto rassicurare i tifosi giallorossi con un post su Instagram, dove posa sul divano di casa intento a bere del mate mentre sulla caviglia è presente una fasciatura attaccata a un macchinario specifico, in modo da velocizzare il recupero. «I controlli sono stati positivi - ha commentato il calciatore sul suo profilo ufficiale - lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile». Mourinho, anche se non sarà semplice, spera di averlo a disposizione -anche se solo in panchina - già a partire da sabato per il match con il Milan, ma le condizioni del calciatore andranno valutate giorno per giorno. Situazione totalmente differente per Diego Llorente. Il centrale in prestito dal Leeds ha svolto gli esami nella giornata di ieri che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per il difensore i tempi di recupero potrebbero sfiorare le due settimane, aggravando ulteriormente la situazione nel reparto arretrato della Roma, già orfana di Chris Smalling per il quale la speranza è quella di averlo a disposizione per la gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen, monitorando il problema muscolare. A proposito di Europa, già praticamente sold out la sfida d'andata all'Olimpico.