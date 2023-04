Dybala, c'è fiducia. Tammy non si opera

A conti fatti, sono più gli attaccanti in infermeria che quelli a disposizione. Dopo Solbakken, anche Abraham e Dybala si sono infortunati nel match contro il Feyenoord, motivo per cui contro l'Udinese Mourinho avrà a disposizione solamente Belotti ed El Shaarawy. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centravanti inglese hanno confermato la lussazione alla spalla destra, ma è stato escluso l'intervento e quindi potrebbe recuperare prima del previsto. Leggero ottimismo anche per la 'Joya', che oggi svolgerà gli accertamenti. Avere l'argentino in campo fa tutta la differenza del mondo, infatti senza di lui la Roma ha collezionato 3 sconfitte, 2 pareggi e 5 vittorie, ma non ha segnato in quattro occasioni.

I giallorossi faticano a concretizzare e anche i dati mostrano come la percentuale realizzativa in Europa League si aggiri intorno al 10% nonostante siano la seconda squadra con più conclusioni.

(Il Messaggero)