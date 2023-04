Diritti tv, si cambia: l'esclusiva a metà fra DAZN e Sky

La Serie A ha un piano per vendere i diritti tv del campionato a partire dal 2024 a un prezzo più alto dell'ultimo triennio. Lo chiamano il "bando matrioska" perché ogni pacchetto contiene varie proposte. Intanto inizia a prendere piede un'idea suggestiva: far vedere quasi tutte le partite in co-esclusiva sia su Sky sia su DAZN. A cui aggiungere un terzo incomodo. L'obiettivo è dare a entrambe le piattaforme 9 match sui 10 di ogni turno, mentre la gara rimanente (quella del sabato o della domenica alle ore 20:45) sarà visibile probabilmente su Amazon o Mediaset.

(La Repubblica)