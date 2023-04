Difesa obbligata, Abraham favorito su Belotti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Formazione quasi obbligata per José Mourinho. Oggi alle 18 il tecnico portoghese tornerà a sedersi sulla panchina dell'Olimpico dopo aver scontato le due giornate di squalifica contro Sassuolo e Lazio. I giallorossi arrivano con gli uomini contati in difesa: pesano infatti le assenze di Ibanez, Mancini e Kumbulla. Archiviata l'idea del ritorno della difesa a quattro, davanti a Rui Patricio ci saranno quindi Smalling, alla centesima partita con la maglia della Roma in Serie A, Llorente e Celik.

Con il turco che agirà da terzo centrale difensivo e Karsdorp fuori per infortunio, Zalewski è l'unica scelta per la fascia destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Spinazzola ed El Shaarawy, con il primo in vantaggio sul «Faraone». Completa il centrocampo la coppia formata da Matic e Wijnaldum, vista la squalifica di Cristante rimediata dopo il fischio finale del derby.

Pellegrini e Dybala rimangono una certezza sulla trequarti, mentre stavolta Abraham dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida con i blucerchiati, ma il ballottaggio con il Gallo è apertissimo.

In casa Sampdoria pesano le assenze di Conti, Audero, Pussetto e Nuytinck. Stankovic potrà comunque contare sul recuperato Turk, mentre Sabiri, non ancora al meglio, dovrebbe partire dalla panchina, così come Lammers.