Da Totti a Mina: Blanco innamorato dei suoi miti

Nel presente Mina, nel passato Totti. Blanco è uno che pesa molto bene le sue parole. E lo fa ancor di più alla presentazione di Innamorato, l'album della ripartenza per Riccardo Fabbriconi.

Partiamo dall'oggi, da Mina. Il videoclip ufficiale di Un briciolo di allegria riporta alla mente un film dalle atmosfere hitchcockiane ambientato all'interno e all'esterno della prestigiosa villa Augusta ad Ariccia: «Sono veramente felice: Mina è la regina della musica italiana. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me fa capire subito quanto sia moderna e sempre attenta alla musica». Un altro tassello di una carriera che può già vantare 55 dischi di platino, 4 d'oro e oltre 2,7 miliardi di stream sulle piattaforme. E poi? «Dopo Mina, Celentano», scherza. Ma non troppo.

Così come non si scherza quando si parla di Roma: «Il mio modello è e resta Totti, sia per le sue qualità calcistiche che umane - ammette -. L'ho conosciuto che avevo appena mangiato una pizza marinara: gli ho dato la mano tutta sporca e infarinata, lui poi se l'è dovuta pulire (ride, ndr). Ero in forte imbarazzo, poi però ha iniziato a seguirmi su Instagram e sono stato felicissimo». Il calcio resta un amore mai sopito: «Prima di fare il cantante volevo fare il calciatore, ho giocato anche con Gnonto... Poi ho scoperto la musica e ho cambiato idea». Meglio il palco, insomma. E meglio ancora se da Innamorato, da oggi su tutte le piattaforme.