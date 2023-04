Da Roma a Milano: caccia al biglietto per l'Europa dei big

Non ci fosse stato lo straordinario Napoli di Spalletti-Osimhen-Kvara, oggi saremmo qui a parlare di uno dei campionati più incerti ed equilibrati degli ultimi anni. [...] Le nude cifre dicono molto di un torneo segnato dalla lunga pausa imposta dal primo Mondiale autunnale della storia, nel quale oltre alla cavalcata del club che si appresta a conquistare il suo terzo, strameritato scudetto, si sono registrate le contro-performance delle milanesi (il Milan ha fatto sin qui 11 punti in meno della stagione tricolore, l'Inter 12...) e la crescita delle romane (+9 la Lazio, +5 la Roma), mentre la Juve, al netto di "ballerine" penalizzazioni, è rimasta dov'era, come suppergiù ha fatto pure l'Atalanta (Gasp è a -2).

In un quadro del genere, e con l'eccezione del Napoli, che il suo l'ha già fatto eccome, risulta chiaro che soltanto alla fine si potrà sapere chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto, perché nei 36 giorni che mancano alla fine della Serie A, può veramente accadere di tutto.[...]

E il menù di questa trentaduesima giornata è veramente allettante, perché propone l'incrocio Milano-Roma, o meglio Roma-Milano, se andiamo per somma di punti delle quattro squadre. Quello tra Roma e Milan di oggi pomeriggio si configura a tutti gli effetti come uno spareggio: stessi punti, stessa differenza reti (rossoneri posizionati avanti in classifica perché hanno segnato di più), pareggio all'andata, quel 2-2 acciuffato dai giallorossi nel finale e che per il Diavolo segnò l'ingresso nell'inferno di ghiaccio di gennaio, dove per Pioli e i suoi ragazzi se n'è andata mezza stagione.. Alla sfida il Milan ci arriva meglio: è reduce dalla vittoria col Lecce, mentre la Roma ha perso a Bergamo; a parte Ibra e Pobega, ha l'organico al completo, mentre dall'altro lato pesano le assenze di Wijnaldum e soprattutto di Smalling, architrave del muro di Mourinho; Leao, vicinissimo al rinnovo, è a tutta, mentre Dybala è acciaccato... Ma la Roma gioca nel suo Colosseo, dove la spinta del pubblico - orchestrato da Mou al pari degli uomini in campo - è un fattore che se non basta da solo a riequilibrare quelli a sfavore, può dare molto. Bilancia che comunque pende leggermente dalla parte di Pioli.

A San Siro, all'ora di pranzo, l'Inter domani riceverà la Lazio. [...] In tutto questo, le altre due squadre impegnate nel Gran Premio Champions non è che siano attese da passeggiate, in particolare l'Atalanta, che questa sera farà visita al Torino [...]. Allegri, lui, viaggerà invece in direzione Bologna, dove domani sera lo aspetta Thiago Motta [...].

(Nino Minoliti - Gasport)