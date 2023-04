Cuadrado: la Roma c'è, ma la Juve può offrirgli un altro anno

E se nel futuro della Juventus ci fosse spazio ancora per Cuadrado? La domanda è meno squinternata di quanto possa apparire in prima battuta anche se il club ha detto urbi et orbi che la filosofia del futuro sarà quella dei giovani, preferibilmente italiani e con ingaggi in linea al principio del contenimento dei costi senza abbassare la qualità tecnica e le ambizioni di risultato. (...) A maggio compirà 35 anni e le sue sgroppate efficaci, inevitabilmente, sono diventate meno frequenti ma quando gli entra la marcia giusta ecco che succede ciò che è capitato l'altra sera con l'Inter. (...) La scorsa stagione il giocatore non trovò l'intesa per spalmare l'ingaggio da circa 5 milioni su due stagioni e a fine giugno sarà libero da vincoli: su di lui si sarebbe mossa soprattutto la Roma ma non è da escludere una possibile proposta della Juventus a cifre sensibilmente ridotte rispetto a quelle attuali. A quel punto îl giocatore dovrebbe fare le proprie riflessioni tra decidere di fatto di chiudere la carriera con la Juventus oppure optare per una scelta differente. (...)

(tuttosport)