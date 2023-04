Crociato ko per Kumbulla. Belotti, costole fratturate

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Emergenza infortuni in casa Roma. Alla lunga lista degli infortunati nella gara di ieri contro il Milan si sono aggiunti anche Kumbulla e Belotti.

Termina anzitempo la stagione per il difensore albanese: sostituito dopo soli quindici minuti, ha svolto immediatamente i controlli svolti a Villa Stuart che hanno riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verrà valutato insieme allo staff medico il percorso di riabilitazione più idoneo, scegliendo quindi tra una terapia conservativa oppure l'operazione chirurgica.

Ha dovuto gettare la spugna anche Andrea Belotti, che si è fermato sulle scale che separano gli spogliatoi dal campo di gioco all'intervallo. Dopo un contrasto sul terreno di gioco nel primo tempo, il «Gallo» - che faticava a respirare - ha riportato una frattura alla cartilagine costale.

Mourinho dovrà inoltre fare a meno fino a fine stagione, a discapito di eventuali recuperi lampo, anche di Karsdorp e Llorente, come evidenziato in conferenza stampa. Situazione delicata anche per Chris Smalling, che sta recuperando dalla lesione al flessore.

Vicini al rientro invece Dybala e Wijnaldum, sia l'argentino sia il centrocampista olandese dovrebbero essere a disposizione già a partire dal turno infrasettimanale con il Monza. Allarme rientrato anche per Bove: la spalla non desta particolari preoccupazioni.