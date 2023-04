CR7 chiama Mou in Arabia: pronti 100 mln di euro

E anche in Arabia Saudita se perdi il controllo dello spogliatoio ti fanno fuori, specie se nel suddetto spogliatoio c'è un peso massimo come Cristiano Ronaldo. Aria di rivoluzione all'Al-Nassr, la squadra del fuoriclasse portoghese, con l'allenatore Rudi Garcia verso l'esonero. Il motivo? Pare un litigio con CR7. (...) Chi al posto di Garcia, però? Tutte le altre grosse leghe del mondo sono in pieno corso di svolgimento, quindi bisognerebbe andare su un traghettatore, in attesa dell'estate quando il club di Ronaldo potrebbe fondarsi su José Mourinho. Per lo "Special One" pronto un contratto stellare da 100 milioni a stagione e soprattutto la benedizione da parte del suo connazionale.

(Il Giornale)