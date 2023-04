Coppe europee allo sprint. E a sorpresa c'è molta Italia

E così, dopo la due giorni trionfale di Milan e Inter in Champions, altre tre italiane si sono regalate una dolce serata europea, con Dybala e la Juve che sperano addirittura di vedersi in finale. Non sarà facile contro Bayer Leverkusen e Siviglia, ma quello è l'obiettivo. (...) In semifinale di Europa League è sbarcata meritatamente anche la Roma di Mourinho, di Dybala e dei quasi settantamila sostenitori che hanno letteralmente spinto i giallorossi. Alla fine di una partita che pure si era complicata per gli infortuni di Wljnaldum prima e Smalling poi. Sembrava la classica gara stregata, considerando la sfortuna nella partita d'andata, i gol annullati ed i legni che anche in questa occasione non sono mancati. Quando la partita si era messa in salita, ci ha pensato ancoro una volta quel campione fantastico che è Dybala. A un minuto dal novantesimo, con una fasciatura vistosa a rappresentare anche concretamente le attuali difficoltà fisiche, l'argentino ha firmato una rete fantastica: controllo in area e diagonale in un allungo elegante e coordinato, malgrado l'altissimo coefficiente di difficoltà. Ai supplementari ci hanno pensato EI Shaarawy e Pellegrini a chiudere il conto. (...)

(gasport)