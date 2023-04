Commissioni agli agenti: la Serie A sfonda il tetto dei 200 milioni. Roma seconda nella classifica dei "generosi"

[...] Un quarto dei 205 milioni finiti nelle tasche degli intermediari sono arrivati ai conti bancari della Juventus che nella scorsa campagna acquisti estiva ha preso i parametri zero Pogba e Di Maria, tanto per fare solo due esempi di maxi commissioni pagate. Come detto la Signora è ampiamente prima nella classifica dei club più... generosi con gli agenti. Al secondo posto c’è la Roma, staccata di quasi 30 milioni: i Friedkin hanno speso 21,1 milioni per gli svincolati Dybala e Matic e le altre operazioni, non tutte relative al 2022-23; al terzo l’Inter, che supera i 20 milioni. Juve, Roma e Inter sommate insieme hanno destinato ai procuratori 93 milioni di euro ovvero il 45% dell’intera spesa della Serie A. Al quarto posto la Fiorentina con 13,5 milioni.

(gazzetta.it)

