Colpo Aouar, rinforzo a parametro zero

La Roma ha spinto sull'acceleratore per assicurarsi un colpo a parametro zero, anticipando la concorrenza di diversi club europei. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista ventiquattrenne del Lione. Ne compirà venticinque il prossimo 30 giugno, esattamente quando scadrà il suo contratto con il club francese e darà inizio alla sua nuova avventura in un altro club. Tiago Pinto spera possa essere la Roma, per questo nelle ultime settimane ha intensificato le trattative con l'entourage del giocatore presentando un'offerta da 2,5 milioni netti più bonus (ad arrivare a 3 totali) per i prossimi cinque anni e chiedendo al giocatore di sbarcare in Italia per intensificare la trattativa.

Invito accettato lo scorso 10 aprile, quando Aouar si è presentato nella capitale per incontrare il general manager. «Su Aouar non voglio essere come la Ferrari che fa tante pole ma non arriva alla fine - ha scherzato ieri Tiago Pinto - È un grande giocatore, vedremo il suo futuro. Non ha ancora fatto le visite». Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, il centrocampista è stato sottoposto a una serie di radiografie per certificare il suo stato fisico. Visite completate e superate, aspettando quelle prima della firma sul contratto.

Il giocatore algerino (con passaporto francese) ha ascoltato la proposta della Roma ed è pronto ad accettarla, rinunciando a offerte arrivate dalla Spagna e da altri club italiani. La Roma si è mossa in anticipo, ha il sì di Aouar e conta di chiudere l'operazione entro la fine di aprile. Il matrimonio si farà - salvo clamorose sorprese - con il benestare anche della famiglia che era con lui nella capitale a Pasquetta. Aouar dopo una stagione sfortunata e tormentata dagli infortuni (solo 14 presenze tra campionato e coppa) punta a rilanciarsi.

Aouar è un regista moderno che sa giocare sia in una mediana a tre sia in una a due. Grazie alle sue qualità di inserimento può ricoprire anche il ruolo sulla trequarti e non a caso in questi anni ha raccolto 41 gol e 35 assist in 221 presenze totali. Il suo talento non è messo in discussione, ma fin qui è riuscito a esprimerlo solo in parte. Dopo i rinnovi di Matic e Smalling, ecco un altro passo verso il futuro.

