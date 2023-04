Cinque in semifinale: ma la Serie A non era poco allenante?

Ma come, non era poco allenante? È il momento di rivedere qualcosa, forse di definitivo, nel giudizio sul campionato italiano. [...] In questa stagione strana e atipica, tagliata in due dal Mondiale in Qatar, la Serie A ha dimostrato di essere un'ottima base di lancio per le avventure delle nostre squadre in Europa, a cominciare dalla Champions. [...]

Inter, Milan, Juve, Roma e Fiorentina sono tutte semifinaliste, a pieno titolo, nelle tre competizioni continentali. L'egemonia del calcio italiano è netta. Cinque squadre su dodici rappresentano quasi il 50 per cento della torta.

Agli altri rimangono le briciole: inglesi e spagnoli ne hanno due; tedeschi, svizzeri e olandesi sono fermi a una. Francia, Portogallo e Belgio rimangono fuori dagli schermi. Vogliamo parlare dei loro campionati? È il caso di metterci a pesare la competitività di Premier e Liga, piuttosto che quella di Eredivisie, Bundesliga o Ligue 1? Un'analisi profonda ci porterebbe lontano, ma certo è che sono scesi d'abito. La situazione si è capovolta. [...]

In Italia, le nostre squadre sono state contagiate dal nuovo trend anche se non completamente. [...] Nel dentro o fuori, se il risultato è tutto, non c'è vergogna a rifare il catenaccio e difendersi in maniera primordiale. Qui torna a galla il vecchio Dna nostrano, l'arte dell'arrocco dove siamo sempre maestri. [...] Più in generale, nell'exploit delle squadre italiane, direi che hanno funzionato due cose. La forza mentale e la capacità di giocarsela da outsider ma senza paure. In questo senso, il percorso della Roma di Mourinho è esemplare.

Pratica un calcio noioso, da braccino corto, eppure maledettamente efficace. Mou sta facendo crescere la squadra, step dopo step, come aveva fatto col Porto a inizio secolo. Seconda semifinale di fila, l'EuroLeague dopo la Conference: prossima tappa in Champions. Partire dalla periferia per arrivare al centro è il suo itinerario preferito. In questo sport, Mou è un maestro.

Tra un po' vedremo quante italiane arriveranno in finale, oltre a una milanese. Tutte hanno una possibilità seria, poi capiremo chi riuscirà a vincere una coppa. [...]

(Alessandro De Calò - Gasport)