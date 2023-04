Che mercato sulle panchine

Si avvicina la fine della stagione tra obiettivi da centrare e progetti da costruire. Presto ripartirà il mercato anche per le panchine e potrebbero esservi clamorose novità in Italia e all'estero. Il futuro di Mourinho, ad esempio, è tutto da definire a Roma. Il suo contratto scade nel 2024 ma lo Special one aspetta dai Friedkin indicazioni chiare sul futuro della squadra perché vuole pensare in grande in una piazza che lo considera il condottiero. (...) La scossa per le panchine italiane potrebbe arrivare con i ritorni dalla Premier di Conte, che ha rescisso il contratto col Tottenham, e De Zerbi, che sta portando avanti un ottimo lavoro col Brighton al punto da essere indicato tra i papabili per la guida del Chelsea, anche se nelle ultime interviste l'ex tecnico del Sassuolo ha escluso la possibilità di lasciare il club dell'East Sussex che gli ha restituito il sorriso dopo i tormenti vissuti a Donetsk un anno fa, quando fu costretto a lasciare lo Shakhtar allo scoppio della guerra. Conte, tornato a Torino, sta monitorando con maggiore attenzione il calcio italiano, attirato dai possibili sviluppi della situazione dell'Inter, dove c'è Marotta. (...) Il Psg si avvia a vincere il nono scudetto in undici anni nel campionato meno competitivo che esista, eppure non è solida la posizione del tecnico Galtier: perché è uscito subito dalla Champions, ha rapporti tesi con una parte dello spogliatoio e la proprietà qatariota non ha gradito le accuse - tutte da dimostrare - di episodi razzisti ai tempi del Lille. Ecco perché forte è la candidatura di Zidane, così come non sono da trascurare quelle di Mou e Thiago Motta. (...) A Madrid non escludono un colpo di teatro specie se Ancelotti, Mister Champions, dovesse fa-re il record dei record il 10 giugno - giorno del suo sessantaquattresimo compleanno - vincendo a Istanbul la quinta Coppa da allenatore. (...) Il suo possibile sostituto al Real? Una bandiera: Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen nella Bundesliga.

(Il Mattino)