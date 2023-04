Champions, parte la grande corsa: con Dybala cambia tutto. C'è tanta discontinuità, ma Mourinho sa come si fa

Dalle ultime indicazioni - tre ko nelle ultime cinque giornate - la Roma non può essere ottimista sul futuro con vista Champions. Non c'è continuità di risultati, sono troppe le 8 sconfitte (solo l'Inter è peggio con 9), frequenti gli errori difensivi e l'attacco fatica. Mancano uomini chiave della precedente stagione, su tutti Abraham, e Pellegrini è lontano dal 10 modernissimo che aveva incantato tutti. Non basta Dybala, sebbene sia la "sliding door" di Mou: c'è una Roma con lui in campo e una, molto diversa, senza.

Ma anche Mou deve proporre qualcosa di diverso. Il tecnico ha dalla sua i tifosi ed è atteso da un quarto di Europa League con il Feyenoord che può fare da propulsore di energie. Ci sono però calendari migliori: tre sfide dirette (Atalanta, Milan e Inter), più Torino, Udinese e Fiorentina. Non sarà facile rientrare tra le prime quattro ma Mou, quando ha completato un'intera stagione con un club, ha conquistato un posto in Champions dodici volte su quattordici, e nelle due fallite (United e Roma) ha vinto Euroleague e Conference.

(Gasport)