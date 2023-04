Champions, il 4° posto può non bastare

È possibile che la Roma non acceda alla Champions finendo quarta? Sì, una remota possibilità esiste. Il primo scenario è quello legato ai 15 punti di penalizzazione della Juventus.

Non solo, se la squadra di Allegri dovesse vincere l'Europa League, una delle due milanesi la Champions ed entrambe le vincitrici non dovessero arrivare tra le prime quattro della Serie A, scatterebbe un cortocircuito. I posti riservati all'Italia nella massima competizione europea sono cinque e di diritto ci andranno i vincitori di Champions ed Europa League, la prima, la seconda e la terza del campionato italiano. Questo significa che la Roma, pur arrivando quarta, scalerebbe in Europa League.

(Il Messaggero)