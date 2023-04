Champions, ci pensa il capitano

Il rigore fallito a Rotterdam lo ha atterrato, la carezza di Francesco Totti gli ha restituito morale, serenità e «leggerezza». E poi, quello striscione dedicatogli dalla Sud, lo ha riportato al centro della Roma: "Nel bene o nel male... il capitano rimane tale". Che poi a insultare Lorenzo, specie dopo il rigore di Rotterdam, è sempre una minoranza. Lui è rimasto imperturbabile, ma in realtà ha sofferto, pur avendo saputo reagire.

Oggi sta a lui, contro il Milan, caricarsi sulle spalle la squadra, acciaccata nei suoi uomini più rappresentativi. Non c'è Smalling, Dybala è mezzo e mezzo, Wijnaldum ha svolto solo un allenamento differenziato. Pellegrini ricomincia da tre, dai quei gol di fila su azione messi a segno proprio dopo l'errore dal dischetto contro il Feyenoord. E questa è già la sua migliore striscia di gare in gol da quando veste la maglia giallorossa.

Dybala c'è ed è pronto a giocare almeno uno spezzone, in difesa al posto di Smalling potrebbe giocare Kumbulla. L'albanese è insidiato da Celik (o da Cristante, che quel ruolo lo ha spesso ricoperto in passato), che balla tra il ruolo di esterno (per Zalewski) o quello di centrale destro. Davanti, ElSha potrebbe essere schierato al fianco di Pellegrini, dietro la punta che a quanto pare sarà Belotti. Tra le varie prove settimanali, Mou ha schierato anche il doppio centravanti: Abraham accanto al Gallo, in questo caso a uscire sarebbe il Faraone. Soluzione che porterebbe la Roma a giocare con il 3-5-2.

La Lega ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della sedicesima e diciassettesima di ritorno: la Roma, a Bologna giocherà domenica 14 maggio ore 18, mentre contro la Salernitana - in base al risultato della semifinale di Europa, lunedì 22 maggio ore 18.30.

(Il Messaggero)