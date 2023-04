Cetin, Sprocati e gli altri sopravvalutati

Speravano in un'attenzione mediatica differente. Magari per un gol segnato, un assist, un trofeo. Non che si parlasse di loro solo per il valore contabile dei loro cartellini. Dietro alle indagini della procura sul caso delle plusvalenze ci sono anche carriere minori, fatte di campi di provincia. Di qualche gioia e tante e delusioni. Come quella di Marco Tumminello, attaccante 25enne attualmente alla Gelbison di Vallo della Lucania. Di lui si ricorda un gol al Tottenham in amichevole con la maglia della Roma e poco altro. (...) Chi ha mantenuto un certo valore di mercato, pur giocando poco all'Adana Demirsport allenata da Montella, è il turco Mert Cetin: 1,5 milioni scrive Transfermarkt, praticamente il 18% del valore contabile iscritto a bilancio dalla Roma (8 milioni) al momento della cessione. (...) Numeri e cifre ormai sconosciute ad Aboudramane Diaby, altro giovane inserito nell'operazione Kumbulla e impelagato in questioni che con il calcio non hanno molto a che fare. Mattia Sprocati invece il calcio lo rivorrebbe nella sua vita. Da novembre è svincolato dopo l'avventura al Sudtirol e i due anni in chiaroscuro vissuti a Parma dopo la cessione dalla Lazio del 2019. Altro ex laziale (e romanista) è Tiago Casasola, terzino argentino del Perugia. Come Sprocati, la maglia della Lazio non l'ha mai vista, sballottato in prestito tra Cosenza, Salernitana, Frosinone e Cremonese. (...)

(La Repubblica)