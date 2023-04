Centro storico "blindato", chiusura anticipata dei pub

Non è escluso che i tifosi del Feyenoord possano comunque arrivare a Roma, anche senza biglietto, per la partita contro la Roma allo stadio Olimpico, se non altro come turisti, visto che sono comunitari e che alcuni hanno già acquistato pacchetti di viaggio. Ma il timore è che, nonostante il divieto di vendita nei loro confronti di tagliandi per qualsiasi settore dell'impianto (allargato ai cittadini olandesi in generale), alcuni gruppi ultrà possano entrarne comunque in possesso, come è successo con quelli dell'Eintracht Francoforte a metà marzo per il match a Napoli di Champions League, accompagnato da scontri in centro durati fino a notte inoltrata.

In questo caso l'alleanza sarebbe addirittura con i tifosi del Napoli, in guerra con i romanisti dall'uccisione di Ciro Esposito nel 2014 a Tor di Quinto. Ecco perché l'attenzione è alta sotto questo aspetto.

La Questura lavora al piano per il 20 aprile: centro blindato e monumenti sorvegliati speciali per evitare repliche della guerriglia nel 2015 a piazza di Spagna. E anche per la sera precedente, quando non si esclude scatterà l'ordine di chiusura anticipata per i pub del centro storico e delle zone della movida nel caso di arrivo dei tifosi del Feyenoord per evitare altri incroci notturni con gli ultrà giallorossi.

