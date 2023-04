C'è ottimismo per Dybala. Aouar in arrivo

La Roma si prepara a sei giorni di fuoco: domani l'Udinese e giovedì la gara di ritorno contro il Feyenoord. Impegni da affrontare con un occhio al mercato e uno all’infermeria. Sul primo fronte, i giallorossi continuano a puntare sui parametri zero e l'ultimo della lista è Houssem Aouar, il quale si è già sottoposto alle visite mediche di rito al Campus Biomedico. Per l'attacco invece rispunta il nome di Roberto Firmino, in scadenza con il Liverpool.

Nel frattempo José Mourinho dovrà valutare le condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham, entrambi infortunati: per la 'Joya' c'è ottimismo e potrebbe tornare in campo giovedì prossimo con il Feyenoord, mentre la lussazione alla spalla destra potrebbe tenere il centravanti ai box per più tempo.

(La Repubblica)