C'è il Torino e il Gallo si candida per tornare titolare

Non è (stato) l'anno del Gallo, è evidente. E se nel calendario cinese il prossimo è previsto nel 2029, Belotti in cuor suo si augura di poter cambiare rotta già sabato. Ci riprova, per l'ennesima volta. Anche perché quella con il Toro è la sua partita. E senza scivolare in accostamenti poco opportuni, può/deve essere quella della rinascita. (...) A Trigoria il tempo dei centravanti generosi è finito. Bisogna tornare ad essere decisivi. Pena, la virata ad un modulo con Dybala (martedì sera a cena con Briatore) terminale offensivo e l'avanzamento di Wijnaldum, finalmente ritrovato, al fianco di Pellegrini sulla trequarti. Mourinho ci sta pensando ma visti gli impegni ravvicinati che attendono la Roma nel mese di aprile (6 gare in 21 giorni) è probabile che a Torino conceda ancora una chance ad uno dei suoi centravanti. Belotti ci crede, ci spera. Ha iniziato la settimana, con il piede sull'acceleratore, voglioso di guadagnarsi una maglia da titolare contro la sua ex squadra, della quale è stato capitano. (...)

(Il Messaggero)