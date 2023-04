Cassano su Mou: "Tecnico scarso, il suo calcio è una vergogna"

Antonio Cassano è tornato a parlare di Mourinho sulla Bobo TV. «Mou dice che non posso parlare perché non ho mai vinto niente. È vero, ma sono stato un grandissimo calciatore e ho sempre giocato per passione e amore, lasciando qualcosa ovunque sia andato. Lui invece quando smetterà di allenare non se lo filerà più nessuno. E sa dove può mettersi i suoi trofei? Avete capito...».

Cassano è un fiume in piena: «Mourinho è un allenatore scarso, il suo calcio è orribile, fa vergognare, è rimasto a 30 anni fa. Può fare il giochino delle tre carte o l'illusionista di serpenti, ma non con chi sa di calcio. Se vuole glielo spiego meglio io. Mou vorrebbe essere Guardiola, ma non è neanche una sua scarpa. E chiedete a Totti, De Rossi e Conti cosa ho fatto a Roma. Spiegatelo a Mou...».

(Gasport)