Cassano-Mourinho, lo scontro diventa social

«Di al tuo coniglietto che ti ha detto cag..., hai fatto un'altra figura dl m..., oltre a come fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno e non ho mai avuto paura di niente. Lo dico a te e ai naviganti, ciao caro Mourinho». Arriva via social, con un video su Instagram, la risposta di Antonio Cassano allo Special One, che dopo la gara col Torino aveva risposto alle critiche dell'ex calciatore giallorosso tirando in ballo un episodio del passato, uno scontro tra Il barese e Marko Livaja ai tempi delflnter, quando erano compagni. (...) Parole che il barese non ha digerito. «Dì alla tua spia che quando abbiamo litigato si sono messi in mezzo in venti e non siamo mai andati allo scontro fisico». L'ex talento barese è un fiume in piena: «Nella mia vita non è mai stato duro niente. Anzi, il vero momento duro l'ho vissuto da zero a 18 anni perché dove vivevo io o eri sveglio, furbo e figlio di buona donna oppure non andavi avanti.». (...) Capitolo chiuso? Probabilmente no, perché Cassano ha minacciato di «dire tutto» nel suo prossimo intervento alla Bobo Tv. Nel frattempo la questione imperversa sui social, dove sono diventati virali alcuni meme che hanno per protagonisti proprio Mourinho, Cassano e Livaja. I tifosi giallorossi, comunque, non hanno dubbi: stanno dalla parte del loro allenatore.

(corsera)