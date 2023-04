Cassano-Mou: ci mancava solo il tapiro

Lo so, non stavate nella pelle (si fa per di-re). E la questione, ebbene sì, è ancora quella: Cassano ha infine superato il - definiamolo - trauma Mourinho? Risposta: ancora no. Nella giornata di ieri quelli di Striscia gli hanno consegnato il micidiale Tapiro d'Oro (ne ha già archiviati diciannove) e l'ex funambolo di Bari, Roma, Real, Samp, Milan, Inter eccetera eccetera ha nuovamente tuonato: «Mourinho soffre il fatto che io sia l'unico in Italia a dirgli la verità, ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso». (...)

(Libero - F. Biasin)