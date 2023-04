Calcio femminile: ripartenza Roma

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma Femminile supera 3-1 il Milan e torna a +8 sulla Juventus seconda, lo scudetto è sempre più vicino. Dopo aver archiviato l'avventura in Women's Champions League, mister Alessandro Spugna aveva chiesto alle sue ragazze di tornare a concentrarsi sul campionato e la risposta è stata perfetta.

Subito in vantaggio con Linari, le giallorosse sfiorano più volte il raddoppio, ma sul finale del primo tempo il Milan trova il pareggio grazie alla rete di Vigilucci. Dopo l'intervallo, Roma subito all'attacco e al 50' Glionna fa esplodere il Tre Fontane (più di 1500 presenze) insaccando alle spalle di Giuliani che non è esente da colpe. La Roma continua a spingere e nove minuti più tardi Haavi cala il tris con un destro preciso sotto l'incrocio. Il doppio vantaggio regala serenità alla Roma, che controlla e non rischia più nulla.

Al fischio finale, capitoline in festa, è la sedicesima vittoria negli ultimi diciassette match di campionato. «Questa gara è frutto del lavoro costante, dopo Barcellona non era facile - dice l'allenatore della Roma Alessandro Spugna al termine dell'incontro - ogni partita pesa perché siamo sempre più vicini all'obiettivo. Oggi la Juventus non poteva fare punti perché riposava e noi dovevamo riprendere la distanza. Non era semplice, ma le ragazze sono state molto brave e concentrate». Chiusura sul gruppo. «È straunito, siamo consapevoli di ciò che vogliamo raggiungere e questa è la cosa più importante».

Oggi tocca invece alla Lazio che, capoclassifica della Serie B, ospita il Trani ultimo in classifica al Fersini alle ore 15. L'obiettivo è mantenere i 3 punti di vantaggio sul Cittadella secondo e i 4 sul Napoli terzo: il primo posto è l'unico a garantire la promozione diretta in Serie A.