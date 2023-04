Bufera doppia sui social: “Lo fanno per non punire sola la Juventus”

(...) Le perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici di Roma e Lazio (oltre che in quelli della Salernitana) hanno scatenato un putiferio social da parte di entrambe le tifoserie. Rivali in classifica nella lotta per un posto Champions, ma unite, almeno a leggere i primi commenti alla notizia di ieri sera, nella lotta al grande colpevole. Con squadre e tifosi obbligati a guardare una classifica con l’asterisco, non sapendo quale sia la reale posizione della propria squadra. All’ansia sportiva ora si aggiunge il colpo a effetto dell’inchiesta della Guardia di Finanza. (...) Anche qui, il coro sui social è unanime, senza distinzioni di tifo: “Sono loro (gli juventini, ndr) i mandanti. Se vanno giù loro vogliono portarsi tutti dietro“. La rabbia è cieca, ma la paura di penalizzazioni è viva negli occhi dei tifosi di Roma e Lazio. Per una notizia che nessuno si aspettava, almeno in questi termini e a questo punto della stagione con ancora tutto in ballo. (...)

(La Repubblica)