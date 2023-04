Borriello: "Nel 2014 dopo CSKA Mosca-Roma andammo in un night club, ma io presi solo una Coca Cola"

CORSERA - Marco Borriello, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su un episodio particolare della sua avventura nella Capitale. Ecco le sue parole: "Ho girato 15 spogliatoi e sono sempre stato fra i più vivaci. Nel 2014 ero con la Roma a Mosca per una partita contro il CSKA. Un sito russo pubblicò foto di me e De Rossi che uscivamo da un night club. Con Daniele abbiamo salvato gli altri 15 compagni che uscirono dopo. Ero tra le spogliarelliste ma, giuro, ero andato lì solo a bere una Coca Cola".