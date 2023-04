Bloccati gli hooligans con i biglietti falsi. Pestato ultrà olandese

(...) I cancelli dell'Olimpico sono ancora chiusi, ma in via Andrea Doria la polizia intercetta 20 tifosi giallorossi. Gravitano tutti tra il "TBeB" pub di via Andrea Doria e l'"Aeternum" di via Tunisi: appena 220 metri di distanza l'uno dall'altro ed entrambi da tempo punti di ritrovo dei tifosi giallorossi. In un'auto, parcheggiata di fronte al primo la polizia ha trovato i bastoni e i martelli ed ha portato in Questura per gli accertamenti del caso 20 ragazzi, tra cui il titolare dell'auto e diversi compagni. Resteranno negli uffici di via San Vitale per diverse ore e alcuni di loro ne usciranno con una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nessuno di loro, fa sapere la Questura, era conosciuto alle forze dell'ordine per preceden-ti in materia di tifo violento. (...) Probabilmente erano gli stessi che mercoledì sera hanno provato l'assalto ad un gruppo di olandesi non lontano dall'Anfiteatro Flavio. Nelle ore precedenti alla partita del resto è stato tutto un rincorrersi per le vie della Capitale: i romanisti che andavano a "caccia" dei tifosi del Feyenoord seguendo i loro movimenti postati sui social. Mercoledì sera un gruppo nutrito dei primi - erano circa 200 - ha circondato una trentina di olandesi, ma le forze dell'ordine, intercettato il movimento anche in ragione dell'ampio controllo che c'era sull'area, hanno impedito il verificarsi di scontri. (...) Una parte di tifosi olandesi ha provato comunque, nonostante il divieto, ad entrare allo stadio. All'inizio erano in 13 poi il numero è salito a 19, poi ancora a 27 ed infine è arrivato, a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita, a 40: questi gli olandesi trovati con biglietti acquistati nei canali "sporchi" di internet o di fronte all'Olimpico ma che sono stati fermati in zona pre-filtraggio. Si trattava di ticket falsi o con identità diverse dalle loro; accompagnati prima nel posto di polizia dello stadio sono stati poi trasferiti in diversi commissariati per le procedure di identificazione e controllo del caso. All'Olimpico alla fine entreranno in 62 mila: tifosi della Roma per i quali è stato aperto anche il settore ospiti. Nessun disordine, solo caos al traffico con il "River", il locale sul lungotevere ritrovo dei giallorossi preso letteralmente d'assalto a quasi un'ora dal fischio di inizio del match.

(Il Messaggero)