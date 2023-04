Big in ripresa e modulo nuovo: la Roma ci crede

La vittoria del Milan per 4-0 contro il Napoli ha tolto in parte il sorriso ai tifosi giallorossi, che dopo aver recuperato 3 punti sull'Inter sconfitta dalla Fiorentina, speravano di fare altrettanto sul Milan per piazzarsi al terzo posto in classifica, a pari punti con la formazione di Inzaghi (in vantaggio nello scontro diretto ma con una peggiore differenza reti al momento, in attesa della gara di ritorno).

Con 10 gare di campionato da disputare, e altre 5 potenziali se i giallorossi dovessero arrivare fino in fondo in Europa League, Mourinho dovrà essere bravo a gestire tutta la rosa a disposizione e magari anche a variare il sistema di gioco. La partita contro la Sampdoria, in questo senso, ha dato delle risposte confortanti al tecnico portoghese su entrambi i fronti.

La notizia migliore riguarda lo stato di forma di Wijnaldum, che finalmente ha giocato una partita all'altezza delle aspettative che lo hanno accompagnato la scorsa estate: il centrocampista olandese ha colpito un palo, ha segnato il gol del vantaggio e ha propiziato il calcio di rigore poi trasformato da Dybala.

Esordio da titolare decisamente positivo per il difensore spagnolo Llorente. «Sono rimasto molto colpito dalla sua prestazione», ha detto a fine gara Mourinho. Bella serata anche per Solbakken, che ha servito ad El Shaarawy l'assist del 3-0: anche lui potrà dare il suo contributo in questo finale di stagione. Non potrà farlo in Europa League perché non è nella lista Uefa, troverà più spazio in campionato.

La mossa che potrà ulteriormente allungare la rosa, è però il passaggio alla difesa a 4. Contro la Sampdoria è stata fatta per necessità, visti i buoni risultati può diventare una risorsa in partite più abbordabili come quelle contro Udinese, Bologna, Salernitana e Spezia.

(Corsera)