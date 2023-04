Belotti torna a casa e sogna il gol al suo Torino

Un circoletto rosso (granata) bello grande che evidenzia una data. Anzi, la data. Sabato 8 aprile, Stadio Grande Torino. Il calendario di Andrea Belotti ha da tempo un appuntamento imprescindibile. Quello con il suo passato. Sette anni con la maglia del Torino addosso non si dimenticano, soprattutto se per cinque sei stato anche il capitano. Ma il ritorno in quello che è stato il "suo" stadio avrà un sapore particolare. Per la prima volta Belotti tornerà da avversario, dopo l'addio senza spiegazioni di questa estate. Sabato Mourinho potrebbe regalargli una chance da titolare, puntando principalmente sulla voglia di rivalsa dell'attaccante. (...) Mourinho proverà a dare fondo a tutte le risorse che i suoi attaccanti possono dargli. Psicologiche, motivazionali e numeriche. L'addio alla maglia granata è stato diverso dagli altri. Senza strappi o veleni, ma neanche con l'amore di chi ha vestito per sette anni una maglia pesante come quella del Torino. In un silenzio quasi surreale, come quello vissuto proprio un anno fa, all'ultimo atto con il Toro. Era maggio 2022, ultima partita in Serie A, casualmente contro la Roma. Sessantotto minuti in campo, poi il cambio. Con l'uscita dal campo per un addio senza lacrime e giri di campo. (...)

(La Repubblica)