Belotti prepara il primo scherzetto

Quando a fine agosto Andrea Belotti firmava finalmente il suo contratto con la Roma, dopo un'intera estate vissuta da svincolato, immaginava di ripresentarsi con uno score diverso nella sua cara vecchia Torino. Invece il 'Gallo' in questa prima annata in giallorosso sembra stia pagando proprio quel periodo di sola attività individuale, oltre alla logorante attesa di una chiamata da Trigoria rinviata per settimane.

Sabato Belotti torna in quella che è stata la sua casa da capitano e trascinatore per sette anni intensi, sei di questi impreziositi da una doppia cifra di gol sempre in tasca in cam-pionato. 251 partite e 113 reti. […] Sabato sogna la grande chance dal primo minuto, non teme possibili inibizioni psicologiche davanti al suo ex pubblico, nonostante sia prevista un'accoglienza tutt'altro che affettuosa. A pesare su un umore già non troppo sereno dopo la scelta di non rinnovare, ci sono anche i precedenti vissuti nella gara d'andata. I tifosi granata rimproverano a Belotti il saluto negato al settore ospiti dello Stadio Olimpico, oltre a quell'insistente voglia di voler battere il rigore conquistato da Dybala al 92' e poi calciato clamorosamente sul palo. Storie tese per un ritorno che si preannuncia assai infuocato.

(tuttosport)