Atalanta, Zapata: "Mourinho eccezionale. Contro la Roma i dettagli faranno la differenza"

L'ECO DI BERGAMO - In un'intervista al quotidiano l'attaccante dell'Atalanta, Duvan Zapata, ha commentato anche la gara di campionato con la Roma, in programma lunedì sera a Bergamo. "Sarà una partita su ritmi elevati, siamo diventati un obiettivo per altri. Mourinho? Un allenatore eccezionale: i dettagli faranno la differenza in questo match - le sue dichiarazioni -. Io adesso mi sento bene, anche si può sempre migliorare".