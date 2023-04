ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Bove verso una maglia da titolare, davanti c'è Abraham

Archiviata la pratica europea, la Roma fa visita all'Atalanta con l'obiettivo di difendere il quarto posto. Mourinho dovrà fare a meno di Smalling e Wijnaldum, alle prese con una lesione muscolare. In difesa toccherà a Llorente sostiuire l'inglese, al fianco di Mancini e Ibanez. I dubbi sono in mezzo al campo, dove Bove si candida per un posto da titolare al posto di Matic. In attacco quasi certi di una maglia Pellegrini e Abraham. Per l'altra è ballottaggio tra Dybala, Solbakken ed El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.