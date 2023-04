As Roma, perché i Friedkin giocano la carta greca

Una scelta improvvisa ma chiara e che rispecchia la volontà della proprietà di portare l'As Roma ad avere un ruolo sempre più forte anche sul piano internazionale. Questo ha spinto i Friedkin a scegliere Lina Souloukou come nuovo ceo e general manager della società giallorossa dopo l'interruzione del rapporto con Pietro Berardi.

Lina Souloukou è un avvocato. Insieme alla sorella fonda uno studio legale specializzato in diritto sportivo che riscuote un immediato successo. Da lì Souloukou inizia a prestare servizio come consulente legale e generale per diverse squadre di calcio in Grecia e anche per diverse istituzioni e società legate a quel mondo, oltre a giocatori e allenatori, svolgendo anche il ruolo di arbitro presso la Corte di arbitrato per il calcio.

Dopo aver ricoperto incarichi simili anche in altri sport entra come responsabile degli affari legali e istituzionali dell'Olympiacos Fc. Nel 2018 Lina Souloukou viene nominata ceo della squadra del Pireo. Alla guida della squadra greca, Souloukou si occupa di tutti i principali aspetti delle operazioni di gestione della società. La manager finisce per svolgere un ruolo chiave nella conclusione di importanti trasferimenti. Durante il suo mandato da ceo dell'Olympiacos, concluso nel giugno dello scorso anno, in quattro stagioni la squadra ellenica vince per tre volte il campionato, riuscendo a centrare sempre la qualificazione alle coppe europee Uefa. Sotto la guida di Souloukou il club è anche riuscito a registrare profitti significativi per due anni consecutivi.

Nel 2019, la manager è stata anche nominata nel comitato esecutivo della European Club Association (Eca) come prima Rappresentante della Diversità in assoluto, una posizione che mantiene tuttora. Souloukou è anche membro del gruppo di lavoro del comitato per il dialogo sociale della Uefa e dell'Educational Advisory Panel dell'Eca.

(Milano Finanza)