Appello agli albergatori: "Segnalate gli olandesi, sono ultrà violenti"

Cresce l'allarme per Roma-Feyenoord, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma il 20 aprile alle ore 21. Nonostante il divieto di trasferta, i Vak S, la frangia più violenta del tifo del club olandese, sarebbero intenzionati a raggiungere la Capitale. L'allarme era già stato lanciato dall’associazione dei tifosi del Feyenoord: «Molte migliaia di tifosi hanno già prenotato i loro viaggi, stiamo parlando di un costo di molti milioni».

La polizia monitora la situazione e intanto ha invitato gli albergatori a segnalare la presenza di eventuali tifosi olandesi: «La polizia di Stato invita gli operatori ricettivi a segnalare eventuali prenotazioni da parte di gruppi organizzati di cittadini olandesi, in particolare provenienti da Rotterdam nel periodo intercorrente tra il 16 e il 21 aprile, al fine di effettuare opportuni approfondimenti preventivi a tutela dell’ordine pubblico, ma anche della struttura ospitante».

(La Repubblica)