Aouar, blitz e visite: Pinto lo ha in pugno

La Roma è vicinissima a bruciare sul tempo tutti i concorrenti interessati a Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione è stato nella Capitale lunedì scorso per svolgere alcune visite mediche commissionate dal club. La società ha preferito non confermare i controlli, ma è comunque molto interessata a contrattualizzarlo il prima possibile visto che andrà a parametro zero il prossimo 30 giugno.

Ancora non ha fatto la sua scelta, ma il fatto che abbia acconsentito di sottoporsi a dei controlli preventivi presso il Campus Bio-Medico di Trigoria rivela la volontà di accettare, o quantomeno valutare seriamente, l'offerta dei giallorossi. Il centrocampista franco-algerino potrebbe firmare un contratto di cinque anni a 2,8 milioni a stagione. Nell'ultima stagione in Ligue One il suo rendimento non è stato dei migliori: solo 516 minuti giocati, un gol e un assist.

L'operazione ancora non è andata in porto, sono in corso una serie di valutazioni soprattutto da parte del calciatore che è ambito sia in Serie A sia in Europa. Nonostante il blitz romano, infatti, il Napoli resta un candidato che non ha intenzione di mollare la preda almeno fino a quando non avrà scelto il da farsi. Tra i club interessati c'è anche il Milan, ma i rossoneri potrebbero defilarsi qualora il giocatore sia deciso a vestire giallorosso.

Aouar è stato monitorato per mesi e l'occasione di prelevarlo a parametro zero dovrebbe essere sfruttata anche per rispettare il "settlement agreement" firmato a settembre con la Uefa. Aouar andrebbe a sostituire Zaniolo. Non sarà, quindi, un problema inserire il suo stipendio nella lista Uefa e numericamente non dovrebbe prendere nemmeno il posto di Wijnaldum. Mancano le firme, ma a Trigoria sono ottimisti.

