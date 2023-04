Anticipi e posticipi 35esima e 36esima giornata: possibili slittamenti per Roma e Juve

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della 35° e 36° giornata. Entrambi i turni saranno spalmati su quattro giorni, da venerdì a lunedì. Le ultime due giornate (28 maggio e 3 giugno) saranno definite più avanti. Ci sarà da tenere conto delle eventuali finaliste di Europa League (31 maggio a Budapest), con Juventus e Roma ancora in corsa, e della milanese sicura in finale di Champions (10 giugno a Istanbul); oltre alle contemporaneità in caso di obiettivi da raggiungere. Possibili dunque ulteriori slittamenti di orario o data per le gare Roma-Salernitana ed Empoli-Juve del 22 maggio.

(Il Messaggero)