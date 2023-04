Amaro nella coppa: rigore sul palo, Dybala out, traversa. La Roma impreca e perde a Rotterdam

LEGGO (F. BALZANI) - Sfortuna, errori e ansia per Dybala. La trasferta di Rotterdam fa disperare la Roma che però ha la possibilità di ribaltare il risultato giovedì prossimo all'Olimpico. Al Feyenoord è bastato il tiro da fuori di Wieffer a inizio ripresa per ottenere una piccola rivincita post Tirana. Ma gli olandesi devono baciare i pali del De Kuip.

A fine primo tempo, infatti, Pellegrini ha fallito un rigore pesantissimo che avrebbe dovuto battere Dybala. Peccato che la Joya aveva accusato un problema all'adduttore che l'ha costretto a uscire dopo appena 23 minuti e lo mette in serio dubbio per il ritorno. Il capitano ha subito il contraccolpo e Mou lo ha tenuto negli spogliatoi.

Dopo il gol, la Roma ci ha provato ancora. L'occasione più ghiotta è arrivata sulla testa di Ibanez: traversa e salvataggio sulla linea. Poi ci hanno provato anche El Shaarawy e Wijnaldum mentre Abraham usciva per un problema alla spalla. Niente da fare.

Vince il Feyenoord con l'unica vera occasione concessa da Mourinho che a fine partita ammette i problemi offensivi: «La squadra non segna i gol che si crea. Ci manca Haaland davanti, facciamo quello che possiamo e abbiamo avuto opportunità per vincerla. Loro non hanno dominato. Al ritorno magari non avremo Dybala e Abraham, ma avremo l'Olimpico con noi. Sono ottimista, ma ora devo pensare all'Udinese. Pellegrini out? Scelta tecnica. Non per il rigore, in quel caso sbagliamo tutti dal dischetto».