Allegri e Mou chiedono spazio in Europa

A Roma e Juve serve una gran serata per superare Feyenoord e Sporting Lisbona in Europa League. I giallorossi devono recuperare lo 0-1 dell'andata. Roma è blindata per l'arrivo di ultrà olandesi, «alleati» con i napoletani, anche se sarà loro impedito l'ingresso all'Olimpico, che sarà sold out per la 28 volta nelle ultime 29 gare ufficiali. Mourinho è stato diretto: «Voglio 67mila calciatori dentro l'Olimpico. Una cosa sono gli spettatori e un'altra gli spettatori-giocatori». Il dubbio è sul recupero di Dybala: stamattina il provino decisivo, c'è ottimismo.

(Corsera)