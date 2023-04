Agenti, quanti affari: oltre 700 mandati nel 2022

Nel 2022 le società di Serie A hanno distribuito agli agenti 709 mandati per concludere operazioni di mercato. Il club che ha più utilizzato gli intermediari è la Juventus, con 65 mandati conferiti, seguita dalla Sampdoria con 57 e dall'Empoli con 54. Tra i procuratori, invece, i tre che hanno lavo-rato maggiormente sono stati Giuseppe Riso (32 mandati), Michelangelo Minieri (24) e Gabriele Giuffrida (23). (...) Come accennato la Juventus guida la classifica con 65 mandati, molti dei quali sono stati utilizzati per affari legati alla Next Gen sia in entrata (locolano, Mbangula, Riccio, Ntenda ecc) sia in uscita (Olivieri, Frabotta, De Winter, Nicolussi Caviglia ecc). (...) . In fondo alla classifica invece la Lazio con 16, il Napoli con 17, lo Spezia con 20 e il Sassuolo con 21. Il numero di mandati firmati è spesso correlato con la classifica della spesa per gli agenti: nella tabella che abbiamo pubblicato ieri la Juvéntus , è nettamente in testa con 51,3 milioni spesi, ma si tratta di soldi che non si riferiscono solo a operazioni chiuse nel 2022, ma anche a pagamenti effettuati per affari degli anni precedenti. Idem quelli di altri club che hanno saldato debiti con gli intermediari che erano stati... rateizzati. Ecco perché le spese della Roma seconda (21,1 milioni) e dell'Inter (20,5) sano così più alte rispetto a quelle delle altre grandi (12 per Milan e Napoli, appena 6 per la virtuosa Lazio). (...)

(gasport)