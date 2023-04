Agenti e rinnovi: Pinto continua la spending review

Oggi pomeriggio non si dovrà sottovalutare la Sampdoria penultima in classifica, se si vuole continuare la corsa ad un posto in Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter di ieri l'aggancio è distante una vittoria, quella che la Roma vuole centrare oggi, nonostante l'emergenza difesa. Ma soprattutto attenzione ai conti. Un lavoro di cesello tra i meandri di un bilancio disastrato che ha portato il club a tre rinnovi di contratto, tutti propedeutici all'abbassamento del costo di ammortamento dei cartellini dei calciatori.

Detto ormai da mesi di Cristante (2027), il report Figc sulle commissioni agli agenti ha ufficializzato anche i rinnovi di Kumbulla (2027) e Boer (2026). Il documento federale ha anche mostrato come la Roma nel 2022 abbia abbassato di 5 milioni la spesa per le commissioni agli agenti sportivi (21,1 contro i 26 del 2021). Nonostante un mercato estivo che ha portato ben 6 calciatori a parametro zero, tra cui Dybala e Matic, più il prestito di Wijnaldum.

(La Repubblica)