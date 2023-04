Ag. Kumbulla: "Grazie a Juric Marash è super"

L'estate vedrà smottamenti in ogni sezione della rosa a disposizione di Ivan Juric, e senza eccezioni guardando alla difesa. (...) A partite da Marash Kumbulla. A più riprese trattato dai granata e in Italia messosi in luce non ancora 20enne nel Verona di Ivan Juric. Non a caso l'agente del giocatore, il procuratore Gianni Vitali, ha parlato dell'importanza che l'allenatore del Torino ha avuta nella maturazione dell'albanese. "Juric per Marash è risultato fondamentale - ha detto l'agente a tmw - innanzitutto per la grande fiducia che gli ha accordato. Nel suo primo anno di A è stata una tra le cose più importanti: Juric non guardava l'anagrafe, ma ne faceva una questione di merito. Poi è andato alla Roma e la sua carriera ha preso una piega molto veloce e decisamente importante. Mentalmente è sempre stato pronto, mi aspettavo che arrivasse in fretta dove si trova ora. Mi ha convinto da subito, ho immediatamente visto un calciatore che poteva ambire a grandi soddisfazioni".

(tuttosport)